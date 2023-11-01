В Харьковском облсовете придумали, чем занять театры, закрытые из-за войны

Областные театры выведут в онлайн, чтобы сохранить труппы. Спектакли будут доступны по электронным билетам. О таких планах проинформировала пресс-служба Харьковского облсовета.

Чтобы спасти театры, которым не разрешают проводить спектакли в своих залах из соображений безопасности, в области решили создать «е-афишу».

«Мы подняли вопрос изменения формата предоставления культурно-массовых услуг населению учреждениями культуры путем создания единой е-афиши и возможности демонстрировать творческий продукт, используя сеть Интернет. Это позволит сохранить труппы и репертуар театров, обновить его, получать деньги, пользуясь «электронной покупкой» билетов на наши онлайн-спектакли», — пояснила идею во время совещания в Харьковском облсовете заместительница его председателя Валерия Дзюба.

На совещании, по данным чиновников, присутствовали представители театров им. Шевченко, кукол им. Афанасьева, Харьковского академического драматического театра, а также областной филармонии и музкомедии.

С ними обсудили технические моменты внедрения е-афиши. К реализации проекта предлагают присоединиться «всем неравнодушным волонтерским организациям».