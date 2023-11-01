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В Харьковском облсовете придумали, чем занять театры, закрытые из-за войны

Культура 10:29   01.11.2023
Оксана Горун
В Харьковском облсовете придумали, чем занять театры, закрытые из-за войны

Областные театры выведут в онлайн, чтобы сохранить труппы. Спектакли будут доступны по электронным билетам. О таких планах проинформировала пресс-служба Харьковского облсовета.

Чтобы спасти театры, которым не разрешают проводить спектакли в своих залах из соображений безопасности, в области решили создать «е-афишу».

«Мы подняли вопрос изменения формата предоставления культурно-массовых услуг населению учреждениями культуры путем создания единой е-афиши и возможности демонстрировать творческий продукт, используя сеть Интернет. Это позволит сохранить труппы и репертуар театров, обновить его, получать деньги, пользуясь «электронной покупкой» билетов на наши онлайн-спектакли», — пояснила идею во время совещания в Харьковском облсовете заместительница его председателя Валерия Дзюба.

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На совещании, по данным чиновников, присутствовали представители театров им. Шевченко, кукол им. Афанасьева, Харьковского академического драматического театра, а также областной филармонии и музкомедии.

Совещание по театрам в Харьковском облсовете

С ними обсудили технические моменты внедрения е-афиши.  К реализации проекта предлагают присоединиться «всем неравнодушным волонтерским организациям».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 10:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областные театры выведут в онлайн, чтобы сохранить труппы. Спектакли будут доступны по электронным билетам. О таких планах проинформировала пресс-служба Харьковского облсовета".