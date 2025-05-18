У Синегубова таки одобрили критичность харьковских театров: кто в списке
Четыре театра Харьковщины получили статус критических на период военного положения.
Как сообщает пресс-служба областной военной администрации, такое решение приняла рабочая группа ХОВА по определению критически важных учреждений области. В перечень вошли:
▪️ ОКУ «Харьковский академический театр музыкальной комедии»
▪️ ОКУ «Харьковский театр для детей и юношества»
▪️ ОКП «Харьковский государственный академический театр кукол им. В.А. Афанасьева»
▪️ КУ «Харьковский академический драматический театр им. Г.Ф. Квитки-Основьяненко» ХОС
«Каждое поданное обращение было рассмотрено по существу — с учетом конкретных стратегий развития театральных учреждений, репетиционных и гастрольных графиков. Напоминаем, что в этом году из областного бюджета уже было выделено 55,8 миллиона гривен на поддержку театральных учреждений. Сейчас направили еще дополнительное финансирование», — говорится в публикации.
Напомним, вопрос плачевного финансового положения, в котором находятся харьковские театры, публично подняли в Киеве. Видеообращение, адресованное начальнику ХОВА Олегу Синегубову и Харьковскому облсовету, записал заслуженный артист Украины Олег Стефан. Он назвал отношение власти к театрам Харькова недопустимым, заявил, что облсовет унижает актеров скудными зарплатами. Стефан призвал руководство области проявить уважение к театрам, а Синегубова лично — предоставить театрам статус критической инфраструктуры.
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В конце апреля сотрудники одного из харьковских театров на правах анонимности рассказали KHARKIV Today, что объединенный с кинотеатром «Боммер» Театрально-концертный центр (малая сцена ХНАТОБа), который в марте возглавил депутат облсовета от «Слуги народа» Игорь Захарченко, давно получил от ХОВА статус критически важного.
«Ни один классический театр Харькова еще не имеет статуса, а концертный центр, где власть часто проводит какие-то свои мероприятия, награждения и так далее, имеет», — пожаловались театралы.
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- Категории: Культура, Харьков; Теги: критичность, новости Харькова, театры, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 17:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре театра Харьковщины получили статус критических на период военного положения.".