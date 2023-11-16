«Театры могут брать на себя ответственность» — ХОВА о работе театров офлайн

Начальник ХОВА Олег Синегубов по просьбе корреспондента МГ «Объектив» прокомментировал ситуацию, которая сложилась с работой областных театров из-за запрета наполнять залы зрителями во время полномасштабной войны.

Сейчас залы харьковских областных театров пустуют — из соображений безопасности проводить там спектакли запрещено. Харьковский облсовет недавно выступил с инициативой снимать спектакли харьковских актеров на видео и продавать билеты на их просмотр онлайн. Но у творческих коллективов такая идея, в основном, энтузиазма не вызвала. Актеры сомневаются, что в случае с театром возможен онлайн. Как видят перспективы работы харьковских театров областные власти — на этот вопрос корреспондента МГ «Объектив» ответил начальник ХОВА на брифинге 16 ноября.

«Мы с радостью реагируем на любые инициативы, идущие, в том числе, и непосредственно от театральных коллективов. Мы общаемся с ними, чтобы они делали выездные концерты, потому что это, в том числе, финансирование и обеспечение ими самими их содержания. Относительно того, почему мы их не открываем. Это очень просто и сложно одновременно, потому что ситуация с безопасностью позволяет нам работать только в тех условиях, которые были утверждены решением Совета обороны области. Речь идет о защитных сооружениях. Перечень этих защитных сооружений у нас есть, в них работать можно. И театры могут брать на себя ответственность за организацию таких мероприятий. Пока неохотно они идут на это», — прокомментировал Синегубов.