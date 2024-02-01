Звільнився за власним бажанням головний з культури на Харківщині
Директор департаменту культури та туризму Харківської обласної військової адміністрації Едуард Павленко звільнився з посади.
Павленко написав заяву за власним бажанням та був звільнений ще 29 грудня 2023 року, розповіла МГ “Об’єктив” речниця ХОВА Олена Шаповал.
Обов’язки директора департаменту зараз виконує Олександр Костін – начальник управління туризму.
Павленко зазначив у фейсбуці, що працює заступником гендиректора Харківського національного театру опери та балету. Також він є депутатом Харківської міськради.
Нагадаємо, Павленко вступив на посаду директора департаменту культури та туризму ХОВА у серпні 2022 року.
Нагадаємо також, 26 грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов на підсумковій пресконференції повідомив, що фінансова підтримка обласних установ культури у 2024 році зменшиться на 50% – до 50 мільйонів гривень, при цьому їм можуть дозволити роботу.
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- Категорії: Культура, Політика, Харків; Теги: департамент культуры, захарченко, култура, павленко, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 17:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту культури та туризму Харківської обласної військової адміністрації Едуард Павленко звільнився з посади.".