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Звільнився за власним бажанням головний з культури на Харківщині

Культура 17:19   01.02.2024
Олена Нагорна
Звільнився за власним бажанням головний з культури на Харківщині

Директор департаменту культури та туризму Харківської обласної військової адміністрації Едуард Павленко звільнився з посади.

Павленко написав заяву за власним бажанням та був звільнений ще 29 грудня 2023 року, розповіла МГ “Об’єктив” речниця ХОВА Олена Шаповал.

Обов’язки директора департаменту зараз виконує Олександр Костін – начальник управління туризму.

Павленко зазначив у фейсбуці, що працює заступником гендиректора Харківського національного театру опери та балету. Також він є депутатом Харківської міськради.

Нагадаємо, Павленко вступив на посаду директора департаменту культури та туризму ХОВА у серпні 2022 року.

Нагадаємо також, 26 грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов на підсумковій пресконференції повідомив, що фінансова підтримка обласних установ культури у 2024 році зменшиться на 50% – до 50 мільйонів гривень, при цьому їм можуть дозволити роботу.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 17:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор департаменту культури та туризму Харківської обласної військової адміністрації Едуард Павленко звільнився з посади.".