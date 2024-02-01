Освобожденных из плена жителей Харьковщины больше, чем сообщали — Синегубов
Фото: Владимир Зеленский
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что домой из РФ вернулись не восемь, как он информировал ранее, а 11 защитников Украины из Харьковщины.
«Стало известно еще о трех военнослужащих из Харьковщины, которые были среди освобожденных во время 50-го обмена пленными. В общей сложности – 11 жителей области. С возвращением! Спасибо украинским защитникам за мужество, стойкость, героизм!» — написал Синегубов в telegram.
31 января он информировал, что из плена освободили троих жителей Харьковского района, двоих жителей Харькова, двоих — Чугуевского района, а также одного бойца из Изюма. Все они — действующие военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.
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Всего 31 января из плена РФ удалось вернуть 207 человек.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 11:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что домой из РФ вернулись не восемь, как он информировал ранее, а 11 защитников Украины из Харьковщины".