Освобожденных из плена жителей Харьковщины больше, чем сообщали — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что домой из РФ вернулись не восемь, как он информировал ранее, а 11 защитников Украины из Харьковщины.

«Стало известно еще о трех военнослужащих из Харьковщины, которые были среди освобожденных во время 50-го обмена пленными. В общей сложности – 11 жителей области. С возвращением! Спасибо украинским защитникам за мужество, стойкость, героизм!» — написал Синегубов в telegram.

31 января он информировал, что из плена освободили троих жителей Харьковского района, двоих жителей Харькова, двоих — Чугуевского района, а также одного бойца из Изюма. Все они — действующие военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Всего 31 января из плена РФ удалось вернуть 207 человек.