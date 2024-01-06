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Вернувшиеся из плена жители Харьковщины получат по 20 тыс. грн – ХОВА

Общество 21:44   06.01.2024
Виктория Яковенко
Вернувшиеся из плена жители Харьковщины получат по 20 тыс. грн – ХОВА Фото: telegram Олега Синегубова

В Харьковской области освобожденные из плена военные и гражданские получат финансовую помощь.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга 5 января. Он отметил, что во время обмена военнопленных домой удалось вернуть 15 жителей Харьковщины: 6 жителей Богодуховщины, 2 – из Изюмского района, 1 житель города Дергачи, 1 – из Чугуева, 2 жителей Харькова, 1 – из Купянска, 1 – из Первомайского. Среди них гражданский 21-летний мужчина из Изюма.

«Каждый вернувшийся получит по 20 тысяч гривен финансовой помощи из областного бюджета. Так же действуют и программы поддержки на местах, в территориальных громадах», — сказал Синегубов.

Напомним, 3 января о возвращении из плена украинских воинов сообщил Президент Владимир Зеленский. По его данным, среди освобожденных — и рядовые, и офицеры, а также несколько гражданских. Часть освобожденных — защитники Мариуполя и герои «Азовстали». Всего удалось вернуть домой  213 украинских солдат и сержантов, 11 офицеров, 6 гражданских.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2024 в 21:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области освобожденные из плена военные и гражданские получат финансовую помощь.".