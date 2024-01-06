Звільнені з полону жителі Харківщині отримають по 20 тис. грн – ХОВА

На Харківщині звільнені з полону військові та цивільні отримають фінансову допомогу.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 5 січня. Він зазначив, що під час обміну військовополонених додому вдалося повернути 15 жителів Харківщини: 6 жителів Богодухівщини, 2 – з Ізюмського району, 1 житель міста Дергачі, 1 – з Чугуєва, 2 жителів Харкова, 1 – з Куп’янська, 1 – з Первомайського. Серед них цивільний 21-річний чоловік з Ізюма.

«Кожен звільнений отримає по 20 тисяч гривень фінансової допомоги з обласного бюджету. Так само діють і програми з підтримки на місцях, в територіальних громадах», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, 3 січня про повернення з полону українських воїнів повідомив Президент Володимир Зеленський. За його даними, серед звільнених – і рядові, й офіцери, а також кілька цивільних. Частина звільнених – захисники Маріуполя та герої “Азовсталі”. Усього вдалося повернути додому 213 українських солдатів і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних.