Звільнених із полону жителів Харківщини більше, ніж повідомляли – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що додому з РФ повернулися не вісім, як він інформував раніше, а 11 захисників України з Харківщини.

“Стало відомо про ще трьох військовослужбовців із Харківщини, які були серед звільнених під час 50-го обміну полоненими. Загалом – 11 жителів області. З поверненням! Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість, героїзм!” – написав Синєгубов у телеграмі.

31 січня він інформував, що з полону звільнили трьох мешканців Харківського району, двох мешканців Харкова, двох – Чугуївського району, а також одного бійця з Ізюма. Усі вони – чинні військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.

Всього 31 січня з полону РФ вдалося повернути 207 людей.