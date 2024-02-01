Звільнених із полону жителів Харківщини більше, ніж повідомляли – Синєгубов
Фото: Володимир Зеленський
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що додому з РФ повернулися не вісім, як він інформував раніше, а 11 захисників України з Харківщини.
“Стало відомо про ще трьох військовослужбовців із Харківщини, які були серед звільнених під час 50-го обміну полоненими. Загалом – 11 жителів області. З поверненням! Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість, героїзм!” – написав Синєгубов у телеграмі.
31 січня він інформував, що з полону звільнили трьох мешканців Харківського району, двох мешканців Харкова, двох – Чугуївського району, а також одного бійця з Ізюма. Усі вони – чинні військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби.
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Всього 31 січня з полону РФ вдалося повернути 207 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що додому з РФ повернулися не вісім, як він інформував раніше, а 11 захисників України з Харківщини".