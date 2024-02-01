Количество обстрелов под Купянском и Лиманом значительно возросло — Шевцов
841 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован на Купянско-Лиманском направлении в течение минувших суток, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.
«Это достаточно много. В среднем обычно враг осуществляет от 400 до 500 обстрелов. Сейчас их количество значительно увеличилось… Враг пополнил свои боекомплекты и сейчас не жалеет боеприпасов. Артиллерия бьет, но скажу, что точности у них нет. Они бьют хаотично, практически попаданий по позициям нет. Обстреливают как позиции, так и приграничные населенные пункты», — рассказал Шевцов.
Также он добавил, что враг продолжает активно использовать БпЛА для аэроразведки и обстрелов. В целом тактика врага значительных изменений не претерпела — после массированного обстрела он проводит штурмовые действия при поддержке техники.
«Количество техники несколько возрастает, но это и помогает нам увеличить количество поражений. Только за прошедшие сутки враг на Лимано-Купянском направлении потерял 412 своих бойцов и 57 единиц военной техники. Среди них шесть танков и три БМП», — добавил спикер.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: купянск, купянское направление, Лиман, обстрелы, стальная граница, Харьков, шевцов;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 16:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "841 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован на Купянско-Лиманском направлении в течение минувших суток.".