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Количество обстрелов под Купянском и Лиманом значительно возросло — Шевцов

Происшествия 16:31   01.02.2024
Елена Нагорная
Количество обстрелов под Купянском и Лиманом значительно возросло — Шевцов

841 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован на Купянско-Лиманском направлении в течение минувших суток, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.

«Это достаточно много. В среднем обычно враг осуществляет от 400 до 500 обстрелов. Сейчас их количество значительно увеличилось… Враг пополнил свои боекомплекты и сейчас не жалеет боеприпасов. Артиллерия бьет, но скажу, что точности у них нет. Они бьют хаотично, практически попаданий по позициям нет. Обстреливают как позиции, так и приграничные населенные пункты», — рассказал Шевцов.

Также он добавил, что враг продолжает активно использовать БпЛА для аэроразведки и обстрелов. В целом тактика врага значительных изменений не претерпела — после массированного обстрела он проводит штурмовые действия при поддержке техники.

«Количество техники несколько возрастает, но это и помогает нам увеличить количество поражений. Только за прошедшие сутки враг на Лимано-Купянском направлении потерял 412 своих бойцов и 57 единиц военной техники. Среди них шесть танков и три БМП», — добавил спикер.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 16:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "841 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован на Купянско-Лиманском направлении в течение минувших суток.".