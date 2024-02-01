Путин заговорил о Харькове и «демилитаризованной зоне» — ISW о его намерениях

Институт изучения войны (ISW) заявил, что президент РФ Путин во время встречи со своими «доверенными лицами» в качестве «кандидата в президенты» на «выборах» упоминал Харьков, говоря о создании «демилитаризованной» зоны в Украине.

Под конец второго года «Украины за три дня» президент РФ пришел к мысли о необходимости защитить собственную территорию от ударов украинской артиллерии, а также «систем дальнего действия, предоставленных Западом». С этой целью, как считает международный преступник, необходимо создать «демилитаризованную» или «санитарную зону» в Украине, продвинув линию фронта.

«Заявленная Путиным цель — продвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России оказались за пределами украинского полигона, — это расплывчатая цель, которая фактически недостижима, пока существует независимая Украина, способная воевать», — считают в Институте изучения войны.

Рассуждая о «демилитаризованной» зоне в Украине российский диктатор вспомнил и про Харьков.

«Путин также включил Харьков, который он ранее называл «российским», в эту гипотетическую демилитаризованную зону. Вероятно, чтобы извлечь выгоду из дискуссий вокруг маловероятной возможности российского наступления вдоль северной границы Харьковской области со стороны Белгородской области, — отметили аналитики Института изучения войны. — Путин, возможно, намеревается усилить эти дискуссии, чтобы отвлечь внимание Украины от продолжающейся российской наступательной операции вдоль оси Харьков-Луганская область, но ISW продолжает считать, что российские силы в Белгородской области могут проводить только действия тактического уровня, которые могли бы служить уловками для того, чтобы оттянуть и закрепить украинские войска вдоль границы. Путин также, вероятно, пытается апеллировать к возрождающимся призывам российских ультранационалистов создать «буферную зону» между Харьковской и Белгородской областями, чтобы оттеснить украинские РСЗО и артиллерию от международной границы с Белгородской областью. Ранее Путин заявлял, что он рассмотрит возможность создания такой «буферной зоны» на фоне повсеместного недовольства ограниченными трансграничными рейдами проукраинских сил в Белгородскую область летом 2023 года, но российские военные пока не предприняли никаких действий, которые бы свидетельствовали о том, что Путин серьезно рассмотрел эти сигналы».