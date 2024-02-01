Путін заговорив про Харків і “демілітаризовану зону” – ISW про його наміри
Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що президент РФ Путін під час зустрічі зі своїми “довіреними особами” як “кандидат у президенти” на “виборах” згадував Харків, говорячи про створення “демілітаризованої” зони в Україні.
Під кінець другого року “України за три дні” президент РФ прийшов до думки про необхідність захистити власну територію від ударів української артилерії, а також “систем дальньої дії, наданих Заходом”. З цією метою, як вважає міжнародний злочинець, необхідно створити “демілітаризовану” чи “санітарну зону” в Україні, просунувши лінію фронту.
“Заявлена Путіним мета – просунути лінію фронту так, щоб заявлені та фактичні території Росії опинилися за межами українського полігону, – це розпливчаста мета, яка фактично недосяжна, доки існує незалежна Україна, що здатна воювати”, – вважають в Інституті вивчення війни.
Розмовляючи про “демілітаризовану” зону в Україні, російський диктатор згадав і про Харків.
“Путін також включив Харків, який він раніше називав “російським”, до цієї гіпотетичної демілітаризованої зони. Ймовірно, щоб отримати вигоду з дискусій навколо малоймовірної можливості російського наступу вздовж північного кордону Харківської області з боку Бєлгородської області, – зазначили аналітики Інституту вивчення війни. – Путін, можливо, має намір посилити ці дискусії, щоб відвернути увагу України від продовження російської наступальної операції вздовж вісі Харків-Луганська область, але ISW продовжує вважати, що російські сили в Бєлгородській області можуть проводити тільки дії тактичного рівня, які могли б служити хитрощами для того, щоб відтягнути та закріпити українські війська вздовж кордону. Путін також, ймовірно, намагається апелювати до нових закликів російських ультранаціоналістів створити “буферну зону” між Харківською та Бєлгородською областями, щоб відтіснити українські РСЗВ та артилерію від міжнародного кордону з Бєлгородською областю. Раніше Путін заявляв, що він розгляне можливість створення такої “буферної зони” на тлі повсюдного невдоволення обмеженими транскордонними рейдами проукраїнських сил у Бєлгородську область влітку 2023 року, але російські військові поки що не вдалися до жодних дій, які б свідчили про те, що Путін серйозно розглянув ці сигнали”.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що президент РФ Путін під час зустрічі зі своїми “довіреними особами” як “кандидат у президенти” на “виборах” згадував Харків, говорячи про створення “демілітаризованої” зони в Україні".