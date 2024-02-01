Кількість ворожих обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Шевцов
841 обстріл позицій українських захисників зафіксовано на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом минулої доби, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби штурмової бригади “Сталевий кордон” Іван Шевцов.
“Це досить багато. У середньому зазвичай ворог здійснює від 400 до 500 обстрілів. Зараз їхня кількість значно збільшилась… Ворог поповнив свої боєкомплекти й зараз не жалкує боєприпасів. Артилерія гатить, але скажу, що точності в них немає. Вони гатять хаотично, практично влучань по позиціях немає. Обстрілюють як позиції, так і прикордонні населені пункти”, – розповів Шевцов.
Також він зазначив, що ворог продовжує активно використовувати БпЛА для аеророзвідки та обстрілів. У цілому тактика ворога значних змін не зазнала – після масованого обстрілу він проводить штурмові дії за підтримки техніки.
“Кількість техніки дещо зростає, але це і допомагає нам збільшити кількість уражень. Тільки протягом минулої доби ворог на Лимано-Куп’янському напрямку втратив 412 своїх бійців і 57 одиниць військової техніки. Серед них шість танків і три БМП”, – додав речник.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: куп'янск, купянское направление, Лиман, обстріли, стальная граница, Харків, шевцов;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 16:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "841 обстріл позицій українських захисників зафіксовано на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом минулої доби.".