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Роддом, восстановленный после обстрелов РФ, открылся в Харькове (фото)

Общество 17:44   01.02.2024
Елена Нагорная
Роддом, восстановленный после обстрелов РФ, открылся в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Роддом №1 на улице Отакара Яроша в Харькове, который получил повреждения в результате обстрелов российских военных, 1 февраля открылся после восстановления и почти двух лет простоя.

Роддом подвергся нескольким ударам, но после самого масштабного, произошедшего 1 марта 2022 года, стационар прекратил работу, рассказал директор учреждения Евгений Благовещенский, передает пресс-служба горсовета.


Роддом после обстрелов

Было восстановлено около 880 квадратных метров кровли, шесть входных групп, более 150 окон и 100 дверей в палатах. Эти работы провели при содействии Международной организации по миграции, сообщил и. о. директора департамента здравоохранения горсовета Игорь Кулик. Теперь, по его словам, работают все семь роддомов Харькова.

Медицинский координатор МОМ Сергей Конченко рассказал, что в роддоме установили систему вентиляции в операционной, восстановили коммуникации и передали аппарат УЗИ и операционный стол. В ближайших планах организации — передать еще биохимический анализатор и дополнительные кровати для приема родов.

«Медучреждение будет работать в штатном режиме, как это было до войны и разрушений, вызванных обстрелами врага. В него уже госпитализировали двух первых пациенток», — написал в Telegram мэр Игорь Терехов.


Роддом после восстановления. Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 17:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Роддом №1 на улице Отакара Яроша в Харькове, который получил повреждения в результате обстрелов российских военных, 1 февраля открылся после восстановления и почти двух лет простоя.".