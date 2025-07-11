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«Повреждения достаточно серьезные» — Синегубов об утреннем ударе по Харькову

Общество 13:00   11.07.2025
Виктория Яковенко
«Повреждения достаточно серьезные» — Синегубов об утреннем ударе по Харькову Скриншот

В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренней атаки БпЛА на Харьков.

«Утром враг атаковал Салтовский район двумя «Шахедами». Есть попадания по гражданским объектам, гражданской инфраструктуре. Получил повреждения от взрывной волны роддом. Была проведена эвакуация пациенток с новорожденными детьми. Ранения у всех были легкие – острая реакция на стресс. Повреждения гражданской инфракрасной структуры, помещений, домов – достаточно серьезные. Сейчас все службы устраняют аварийность», — отметил Синегубов.

Он уточнил, что в результате ударов роддом не отключен от электроснабжения.

Также глава ХОВА сообщил, что линия фронта в Харьковской области — стабильная.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, утром 11 июля армия РФ атаковала Харьков. Мэр города Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что в Харькове прилетело в районе жилой застройки. По данным мэра, удар был по центру, пострадало работающее медицинское учреждение – там вылетели стекла. По информации начальника ХОВА, в Салтовском районе — попадание в трехэтажное здание и во двор, возник пожар. Известно, что в результате обстрелов девять пострадавших.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренней атаки БпЛА на Харьков.".