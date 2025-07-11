«Пошкодження досить серйозні» – Синєгубов про ранковий удар по Харкову

В етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ранкової атаки БпЛА на Харків.

«Вранці ворог атакував Салтівський район двома «шахедами». Є влучання по цивільних об’єктах, цивільній інфраструктурі. Зазнав ушкоджень від вибухової хвилі пологовий будинок. Була проведена евакуація пацієнток із новонародженими дітьми. Поранення у всіх були легкі – гостра реакція на стрес. Пошкодження цивільної інфраструктури, приміщень, будинків – досить серйозні. Наразі всі служби усувають аварійність», – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що внаслідок ударів пологовий будинок не відключений від електропостачання.

Також, голова ХОВА повідомив, що лінія фронту на Харківщині – стабільна.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вранці 11 липня росіяни атакували Харків. Мер міста Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили, що в Харкові прилетіло в районі житлової забудови. За даними мера, удар був по центру, постраждав медичний заклад, що працює, – там вилетіли шибки. За інформацією начальника ХОВА, в Салтівському районі – влучання у триповерхову будівлю та у двір, виникла пожежа. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.