Родился в дороге: на Харьковщине медики приняли роды в «скорой»

В 00:54 1 мая на «103» поступил вызов — у женщины начались роды. Малыш решил не ждать роддома и родился прямо в «скорой».

«Благодаря профессиональным действиям бригады 1703 в составе: парамедика Никитченко Юлии и ЭМТ Партала Александра в 01:30 родился маленький казак: вес 2800 г, рост 50 см. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и были доставлены в родильное отделение», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Харьковском горсовете отметили, что за неделю – с 24 по 30 апреля, в Харькове родились 57 детей. Среди новорожденных – 36 мальчиков и 21 девочка, в том числе две двойни.

В общем с начала войны в областном центре появилось на свет 8078 детей.