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Родился в дороге: на Харьковщине медики приняли роды в «скорой»

Общество 13:16   01.05.2025
Виктория Яковенко
Родился в дороге: на Харьковщине медики приняли роды в «скорой» Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

В 00:54 1 мая на «103» поступил вызов — у женщины начались роды. Малыш решил не ждать роддома и родился прямо в «скорой».

«Благодаря профессиональным действиям бригады 1703 в составе: парамедика Никитченко Юлии и ЭМТ Партала Александра в 01:30 родился маленький казак: вес 2800 г, рост 50 см. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и были доставлены в родильное отделение», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Харьковском горсовете отметили, что за неделю – с 24 по 30 апреля, в Харькове родились 57 детей. Среди новорожденных – 36 мальчиков и 21 девочка, в том числе две двойни.

В общем с начала войны в областном центре появилось на свет 8078 детей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 00:54 1 мая на «103» поступил вызов — у женщины начались роды. Малыш решил не ждать роддома и родился прямо в «скорой».".