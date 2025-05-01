Родился в дороге: на Харьковщине медики приняли роды в «скорой»
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
В 00:54 1 мая на «103» поступил вызов — у женщины начались роды. Малыш решил не ждать роддома и родился прямо в «скорой».
«Благодаря профессиональным действиям бригады 1703 в составе: парамедика Никитченко Юлии и ЭМТ Партала Александра в 01:30 родился маленький казак: вес 2800 г, рост 50 см. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и были доставлены в родильное отделение», — сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Харьковском горсовете отметили, что за неделю – с 24 по 30 апреля, в Харькове родились 57 детей. Среди новорожденных – 36 мальчиков и 21 девочка, в том числе две двойни.
В общем с начала войны в областном центре появилось на свет 8078 детей.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 00:54 1 мая на «103» поступил вызов — у женщины начались роды. Малыш решил не ждать роддома и родился прямо в «скорой».".