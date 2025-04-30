Live
  • Ср 30.04.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.56
  • EUR 47.28

Денег на содержание школ не хватает: горсовет Харькова обратился к Кабмину

Общество 21:41   30.04.2025
Елена Нагорная
Денег на содержание школ не хватает: горсовет Харькова обратился к Кабмину

Харьковский горсовет на сессии 30 апреля утвердил обращение к Кабмину об обеспечении фонда оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Утвержденный объем образовательной субвенции для Харькова на январь-август 2025 года не обеспечивает полную потребность в расходах на содержание действующей сети школ, передает текст обращения пресс-служба горсовета.

Дополнительное финансирование, о котором говорится в документе, будет способствовать повышению всем педагогическим работникам надбавки «за престижность» до 20%.

«Это будет мотивировать учителей держать образовательный фронт и обеспечивать на высоком уровне обучение школьников, которые, несмотря на опасную ситуацию в городе, продолжают учиться в образовательных учреждениях Харьковской городской территориальной громады», — говорится в обращении.

В документе также указано, что, учитывая ситуацию с безопасностью, в Харькове ранее оборудовали учебные кабинеты на станциях метрополитена и построили первые в Украине подземные школы.

«Без поддержки государства город не в состоянии самостоятельно восстановить образовательную инфраструктуру, которая была уничтожена врагом, и обеспечить безопасные условия для образовательного процесса, а самое главное — сохранить педагогов и учеников в образовательном пространстве города Харькова», — говорится в обращении.

Читайте также: Все три подземные школы, которые строят в Харькове, будут в одном районе – мэр

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 30 апреля: последствия атаки БпЛА, сессия
Новости Харькова — главное 30 апреля: последствия атаки БпЛА, сессия
30.04.2025, 18:29
«ХТС» и «Харьковводоканал» объединили: зачем, подробности
«ХТС» и «Харьковводоканал» объединили: зачем, подробности
30.04.2025, 15:03
Кто в Харькове получит 100% скидку на коммуналку: список
Кто в Харькове получит 100% скидку на коммуналку: список
30.04.2025, 15:58
Сотрудник ТЦК заявил в полицию, что в лесу в Харькове ему угрожали ножом
Сотрудник ТЦК заявил в полицию, что в лесу в Харькове ему угрожали ножом
30.04.2025, 18:57
16-летнюю девочку, которая пропала сегодня в Салтовском районе, — разыскали
16-летнюю девочку, которая пропала сегодня в Салтовском районе, — разыскали
30.04.2025, 21:17
Денег на содержание школ не хватает: горсовет Харькова обратился к Кабмину
Денег на содержание школ не хватает: горсовет Харькова обратился к Кабмину
30.04.2025, 21:41

Новости по теме:

11:03
«40-50 тыс. грн — идеально»: какую работу предлагают ветеранам в Харькове 📹
12:39
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 51 тыс. грн
16:12
Специалисты в цене: кому на Харьковщине предлагают зарплату больше 80 000 грн
14:14
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
15:20
Харьковская ОВА лидирует по уровню зарплат, какой средний доход – Минфин

Вы читали новость: «Денег на содержание школ не хватает: горсовет Харькова обратился к Кабмину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 21:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет на сессии 30 апреля утвердил обращение к Кабмину об обеспечении фонда оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования.".