Денег на содержание школ не хватает: горсовет Харькова обратился к Кабмину
Харьковский горсовет на сессии 30 апреля утвердил обращение к Кабмину об обеспечении фонда оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования.
Утвержденный объем образовательной субвенции для Харькова на январь-август 2025 года не обеспечивает полную потребность в расходах на содержание действующей сети школ, передает текст обращения пресс-служба горсовета.
Дополнительное финансирование, о котором говорится в документе, будет способствовать повышению всем педагогическим работникам надбавки «за престижность» до 20%.
«Это будет мотивировать учителей держать образовательный фронт и обеспечивать на высоком уровне обучение школьников, которые, несмотря на опасную ситуацию в городе, продолжают учиться в образовательных учреждениях Харьковской городской территориальной громады», — говорится в обращении.
В документе также указано, что, учитывая ситуацию с безопасностью, в Харькове ранее оборудовали учебные кабинеты на станциях метрополитена и построили первые в Украине подземные школы.
«Без поддержки государства город не в состоянии самостоятельно восстановить образовательную инфраструктуру, которая была уничтожена врагом, и обеспечить безопасные условия для образовательного процесса, а самое главное — сохранить педагогов и учеников в образовательном пространстве города Харькова», — говорится в обращении.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 21:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет на сессии 30 апреля утвердил обращение к Кабмину об обеспечении фонда оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования.".