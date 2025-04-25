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Все три подземные школы, которые строят в Харькове, будут в одном районе — мэр

Общество 17:22   25.04.2025
Елена Нагорная
Все три подземные школы, которые строят в Харькове, будут в одном районе — мэр

Еще три подземные школы, которые строят с нуля в Харькове и планируют открыть к новому учебному году, будут в Салтовском районе, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Мы вынуждены строить не настоящие школы, к сожалению, пока идет война, а подземные школы, — констатировал Терехов. — Но мы будем делать все для того, чтобы наши дети имели возможность учиться. До 1 сентября мы построим еще три школы в Салтовском районе. И для нас очень важно, чтобы дети из Салтовского района тоже имели возможность учиться в более-менее нормальных условиях».

Мэр напомнил, что на этой неделе в Харькове открыли сразу две подземные школы, построенные с нуля, — третью и четвертую по счету. 21 апреля заработало заведение в Основянском районе почти на четыре сотни учеников, а 22 апреля — школа в Шевченковском районе на тысячу детей.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников.

Вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе. Она стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал Тайвань. Противорадиационное укрытие рассчитано на тысячу учеников в две смены. Строила школу фирма «ТТ-2006».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 17:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще три подземные школы, которые строят с нуля в Харькове и планируют открыть к новому учебному году, будут в Салтовском районе, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".