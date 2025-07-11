Live
  • Пт 11.07.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Взрывы прогремели в Харькове и Чугуеве, РФ атакует «Шахедами»: последствия

Происшествия 06:10   11.07.2025
Оксана Горун
Взрывы прогремели в Харькове и Чугуеве, РФ атакует «Шахедами»: последствия Фото: Генштаб ВСУ

Утром 11 июля в Харькове и области — налет БпЛА. О «прилетах» сообщили мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.

Серия взрывов раздалась в Харькове около 05:30. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили, что город атакуют «Шахеды».

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал: «Враг ударил по центру города в район жилой застройки. Предварительно – есть пострадавшие. Детали выясняем». А следом дополнил: «В центре города, в результате вражеских обстрелов, пострадало работающее медицинское учреждение — по первичной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания».

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар был по жилой застройке в Салтовском районе.

«Сегодня в 05:35 враг нанес удар, предварительно БпЛА типа «Шахед», по Салтовскому району города. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор. Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 кв. м. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала», — написал он.

Также Синегубов информировал о массированной атаке на Чугуев. По городу ночью ударили семь дронов. Повреждены жилые дома, пострадала 65-летняя женщина.

Читайте также: Девятиэтажка пылала в Харькове: спасатели вынесли из подъезда женщину (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
Синоптики предупредили жителей Харькова и области об опасной погоде
10.07.2025, 14:20
В придачу к жаре — гроза, град, шквалы: погода в Харькове и области на 11 июля
В придачу к жаре — гроза, град, шквалы: погода в Харькове и области на 11 июля
10.07.2025, 21:11
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
09.07.2025, 11:15
Новости Харькова — главное 10 июля: продвижение РФ, лесные пожары
Новости Харькова — главное 10 июля: продвижение РФ, лесные пожары
10.07.2025, 22:10
Рекордная жара в Харькове: что советуют медики и полиция
Рекордная жара в Харькове: что советуют медики и полиция
09.07.2025, 19:21
Взрывы прогремели в Харькове и Чугуеве, РФ атакует «Шахедами»: последствия
Взрывы прогремели в Харькове и Чугуеве, РФ атакует «Шахедами»: последствия
11.07.2025, 06:10

Новости по теме:

02:20
Харьков атакуют «Шахеды»: серия взрывов в городе (обновлено)
07:25
Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было
02:32
«Шахеды» атаковали Харьков: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)
23:47
Взрывы гремят в Харькове: Терехов сообщил, куда «прилетело»
22:20
Новости Харькова — главное 12 июня: атака БпЛА, DeepState о захвате Двуречной

Вы читали новость: «Взрывы прогремели в Харькове и Чугуеве, РФ атакует «Шахедами»: последствия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 06:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 июля в Харькове и области — налет БпЛА. О «прилетах» сообщили мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов".