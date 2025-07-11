Взрывы прогремели в Харькове и Чугуеве, РФ атакует «Шахедами»: последствия
Утром 11 июля в Харькове и области — налет БпЛА. О «прилетах» сообщили мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов.
Серия взрывов раздалась в Харькове около 05:30. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили, что город атакуют «Шахеды».
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал: «Враг ударил по центру города в район жилой застройки. Предварительно – есть пострадавшие. Детали выясняем». А следом дополнил: «В центре города, в результате вражеских обстрелов, пострадало работающее медицинское учреждение — по первичной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания».
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар был по жилой застройке в Салтовском районе.
«Сегодня в 05:35 враг нанес удар, предварительно БпЛА типа «Шахед», по Салтовскому району города. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор. Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 кв. м. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала», — написал он.
Также Синегубов информировал о массированной атаке на Чугуев. По городу ночью ударили семь дронов. Повреждены жилые дома, пострадала 65-летняя женщина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, синегубов, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 06:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 июля в Харькове и области — налет БпЛА. О «прилетах» сообщили мэр Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов".