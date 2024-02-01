Пологовий будинок, відновлений після обстрілів РФ, відкрився в Харкові (фото)

Пологовий будинок №1 на вулиці Отакара Яроша у Харкові, який отримав пошкодження внаслідок обстрілів російських військових, 1 лютого відкрився після відновлення та майже двох років простою.

Пологовий будинок зазнав кількох ударів, але після наймасштабнішого, що стався 1 березня 2022 року, стаціонар припинив роботу, розповів директор установи Євген Благовещенський, передає пресслужба міськради.



Пологовий будинок після обстрілів

Було відновлено близько 880 квадратних метрів покрівлі, шість вхідних груп, понад 150 вікон та 100 дверей у палатах. Ці роботи провели за сприяння Міжнародної організації міграції, повідомив в. о. директора департаменту охорони здоров’я міськради Ігор Кулик. Тепер, за його словами, працюють усі сім пологових будинків Харкова.

Медичний координатор МОМ Сергій Конченко розповів, що у стаціонарі встановили систему вентиляції в операційній, відновили комунікації та передали апарат УЗД й операційний стіл. У найближчих планах організації – передати ще біохімічний аналізатор та додаткові ліжка для прийому пологів.

“Медзаклад працюватиме у штатному режимі, як це було до війни і руйнувань, спричинених обстрілами ворога і до нього вже шпиталізували двох перших пацієнток”, – написав у телеграмі мер Ігор Терехов.



Пологовий будинок після відновлення. Фото: Харківська міськрада