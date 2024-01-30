Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Удари РФ завдали збитків Харкову на 10 мільярдів доларів – Терехов

Економіка 18:22   30.01.2024
Олена Нагорна
Удари РФ завдали збитків Харкову на 10 мільярдів доларів – Терехов

Збитки, завдані Харкову внаслідок російської агресії з урахуванням останніх ракетних ударів, оцінюються в 10 мільярдів доларів.

Про це мер Ігор Терехов повідомив на засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області. На ньому говорили про взаємодію державних органів влади, муніципалітетів та міжнародних організацій щодо відновлення пошкоджених будівель.

Міський голова нагадав, що у Харкові внаслідок російської агресії пошкоджено 65% закладів охорони здоров’я, 56% навчальних установ та 35% – культури.

Цього року у Харкові планують відновити 57 шкіл та 157 багатоквартирних будинків, додав Терехов.

Нагадаємо, у грудні 2022 року мер оцінив збитки від ворожих ударів по Харкову у 9 мільярдів доларів.

Читайте також: Ракетний удар по готелю Kharkiv Palace у центрі Харкова: екологи оцінили шкоду

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова: “шахеди” та бої за Табаївку, серія вибухів за містом
Головні новини Харкова: “шахеди” та бої за Табаївку, серія вибухів за містом
30.01.2024, 18:31
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
30.01.2024, 11:50
Удари РФ завдали збитків Харкову на 10 мільярдів доларів – Терехов
Удари РФ завдали збитків Харкову на 10 мільярдів доларів – Терехов
30.01.2024, 18:22
Завтра тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові
Завтра тролейбуси тимчасово змінять свої маршрути у Харкові
30.01.2024, 18:22
Завтра трамваї тимчасово змінять маршрути у Харкові на Салтівці
Завтра трамваї тимчасово змінять маршрути у Харкові на Салтівці
30.01.2024, 18:09
Росіяни вдарили ракетами по Харківському району – Синєгубов
Росіяни вдарили ракетами по Харківському району – Синєгубов
30.01.2024, 16:52

Новини за темою:

07:55
Навіщо РФ Табаївка на Харківщині та що там відбувається – ранкові дані ЗСУ
07:21
Генштаб повідомив про авіаудари по Харківщині та збиті “шахеди”
15:08
Учаснику звільнення Харківщини просять присвоїти “Героя України”: петиція
19:09
Через провалену мобілізацію артилеристів і пілотів дронів кидають до піхоти
11:14
Точні удари по окупантах під Куп’янськом: опубліковано відео

Ви читали новину: «Удари РФ завдали збитків Харкову на 10 мільярдів доларів – Терехов»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 18:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Збитки, завдані Харкову внаслідок російської агресії з урахуванням останніх ракетних ударів, оцінюються в 10 мільярдів доларів.".