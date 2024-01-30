Удари РФ завдали збитків Харкову на 10 мільярдів доларів – Терехов

Збитки, завдані Харкову внаслідок російської агресії з урахуванням останніх ракетних ударів, оцінюються в 10 мільярдів доларів.

Про це мер Ігор Терехов повідомив на засіданні Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області. На ньому говорили про взаємодію державних органів влади, муніципалітетів та міжнародних організацій щодо відновлення пошкоджених будівель.

Міський голова нагадав, що у Харкові внаслідок російської агресії пошкоджено 65% закладів охорони здоров’я, 56% навчальних установ та 35% – культури.

Цього року у Харкові планують відновити 57 шкіл та 157 багатоквартирних будинків, додав Терехов.

Нагадаємо, у грудні 2022 року мер оцінив збитки від ворожих ударів по Харкову у 9 мільярдів доларів.