Збитки, завдані Харкову РФ, – близько 9 млрд доларів – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов назвав суму збитків, завданих армією РФ Харкову, однак обмовився – сума дуже приблизна.

“Що стосується розміру шкоди, завданої нашим ворогом, російським агресором, зараз сказати точно, що це 6-7-8-9 мільярдів доларів у фінансовому еквіваленті – це неможливо. Можливо говорити, що це на сьогодні десь 9 млрд доларів”, – сказав мер на пресконференції 2 грудня, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

При цьому міський голова зазначив, що цифра “дуже-дуже приблизна”. Не всю завдану шкоду зараз можна оцінити.

“Що стосується житлового фонду, то ви знаєте, що близько 500 житлових будинків не підлягають відновленню. Щодо шкіл та дитячих садків, то 109 шкіл, 110 дитячих садків у тій чи іншій мірі пошкоджені, частина з них не підлягає відновленню.

53 медичні установи – тією чи іншою мірою пошкоджено, котельні, водопроводи, енергетичну інфраструктуру, транспорт – тролейбуси, трамваї, метрополітен”, – перерахував Терехов.