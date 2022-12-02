Ущерб, нанесенный Харькову РФ, — порядка 9 млрд долларов — Терехов
Терехов назвал сумму ущерба, нанесенного армией РФ Харькову, однако оговорился — сумма весьма приблизительная.
«Что касается размера ущерба нанесенного нашим врагом, российским агрессором, сейчас сказать точно, что это 6-7-8-9 миллиардов долларов в финансовом эквиваленте — это невозможно. Возможно говорить, что это на сегодняшний день где-то 9 млрд долларов», — сказал мэр на пресс-конференции 2 декабря, передает корреспондент МГ «Объектив».
При этом городской голова отметил, что цифра «очень-очень приблизительная». Не весь нанесенный урон сейчас возможно оценить.
«Что касается жилищного фонда, то вы знаете, что около 500 жилых домов не подлежат восстановлению. Что касается школ и детских садов, то 109 школ, 110 детских садов в той или иной степени повреждены, часть из них не подлежит восстановлению.
53 медицинские учреждения — в той или иной степени повреждены, котельные, водопроводы, энергетическая инфраструктура, транспорт — троллейбусы, трамваи, метрополитен», — перечислил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 15:29;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Терехов назвал сумму ущерба, нанесенного армией РФ Харькову, однако оговорился — сумма весьма приблизительная".