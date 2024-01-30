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Удары РФ нанесли ущерб Харькову на 10 миллиардов долларов — Терехов

Общество 18:22   30.01.2024
Елена Нагорная
Удары РФ нанесли ущерб Харькову на 10 миллиардов долларов — Терехов

Ущерб, нанесенный Харькову в результате российской агрессии с учетом последних ракетных ударов, оценивается в 10 миллиардов долларов.

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в ходе заседания Регионального офиса международного сотрудничества Харьковской области. На нем говорили о взаимодействии государственных органов власти, муниципалитетов и международных организаций в вопросе восстановления поврежденных зданий.

Городской голова напомнил, что в Харькове в результате российской агрессии повреждены 65% учреждений здравоохранения, 56% учебных заведений и 35% — культуры.

В этом году в Харькове планируют восстановить 57 школ и 157 многоквартирных домов, добавил Терехов.

Напомним, в декабре 2022 года мэр оценил ущерб от вражеских ударов по Харькову в 9 миллиардов долларов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ущерб, нанесенный Харькову в результате российской агрессии с учетом последних ракетных ударов, оценивается в 10 миллиардов долларов.".