Удары РФ нанесли ущерб Харькову на 10 миллиардов долларов — Терехов
Ущерб, нанесенный Харькову в результате российской агрессии с учетом последних ракетных ударов, оценивается в 10 миллиардов долларов.
Об этом мэр Игорь Терехов сообщил в ходе заседания Регионального офиса международного сотрудничества Харьковской области. На нем говорили о взаимодействии государственных органов власти, муниципалитетов и международных организаций в вопросе восстановления поврежденных зданий.
Городской голова напомнил, что в Харькове в результате российской агрессии повреждены 65% учреждений здравоохранения, 56% учебных заведений и 35% — культуры.
В этом году в Харькове планируют восстановить 57 школ и 157 многоквартирных домов, добавил Терехов.
Напомним, в декабре 2022 года мэр оценил ущерб от вражеских ударов по Харькову в 9 миллиардов долларов.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: война, обстрелы, ракетний удар, терехов, ущерб;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ущерб, нанесенный Харькову в результате российской агрессии с учетом последних ракетных ударов, оценивается в 10 миллиардов долларов.".