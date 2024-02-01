Головні новини Харкова 1 лютого: вночі збили “шахеди”, удар КАБ по лікарні

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:33

Синєгубов – про “шахеди” в Харкові та обстріли області

“О 23:15 окупанти вдарили чотирма БПЛА типу “Shahed-136″ по м. Харків, зафіксовані влучання двох безпілотників по території цивільного промислового об’єкта в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, протягом доби під обстрілами армії РФ було близько 20 населених пунктів Харківщини. Найбільш серйозні наслідки удару двох КАБів по Великому Бурлуку. Там пошкоджена будівля районної лікарні. Пацієнтів встигли евакуювати.

08:16

Три “шахеди” вдарили по Основ’янському району Харкова — прокуратура

“Вночі 31 січня ворог вчергове обстріляв м. Харків. Задокументовано влучання трьох БПЛА на території Основʼянського району. Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, сталась пожежа. Без постраждалих“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

07:36

Над Харківщиною вночі збили два “шахеди”. У Харкові були вибухи

“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України два ворожих дрони знищено”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Командування Повітряних сил ЗСУ уточнило: два “шахеди” збили на Харківщині.

У Харкові, проте, після 23 години пролунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував, що безпілотники вдарили по інфраструктурі Основ’янського району, обійшлося без постраждалих..

Повторна нічна повітряна тривога в Харкові звучала з 01:10. ПС ЗСУ повідомляли про політ безпілотників у Дніпропетровській області у бік Харківщини. Відбій дали о 02:28.

07:08

Армія РФ шість разів атакувала на Харківщині

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області“, – повідомив у ранковому зведенні 1 лютого Генштаб ЗСУ.

00:45

Дві КАБ скинули на лікарню у Великому Бурлуку: четверо постраждалих

Дві керовані авіабомби скинули російські військові на територію лікарні у селищі Великий Бурлук увечері 31 січня. Про це повідомило керівництво поліції та ХОВА.

За даними начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка, з лікарні за допомогою поліції та ДСНС евакуювали 38 осіб, у тому числі 33 хворих (двох – лежачих). Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що чотирьом людям допомогу надали на місці. Обійшлося без великої кількості постраждалих, бо персонал лікарні встиг відреагувати на повітряну тривогу.