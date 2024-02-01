На Куп’янщину скинули дві КАБ, а по Вовчанську вдарили з РСЗВ – Синєгубов
Місто Вовчанськ та село Вільхуватка Куп’янського району Харківської області зазнали ударів російських військових близько полудня 1 лютого. В обох випадках інформації щодо постраждалих немає.
Про це повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, по центру Вовчанська загарбники вдарили з РСЗВ. Там пошкоджений багатоквартирний будинок.
На Вільхуватку окупанти скинули щонайменше дві керовані авіабомби. Вони влучили по території сільгосппідприємства.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вовчанск, КАБ, обстріли, ольховатка, рсзо, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 15:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Вовчанськ та село Вільхуватка Куп’янського району Харківської області зазнали ударів російських військових близько полудня 1 лютого.".