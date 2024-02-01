На Куп’янщину скинули дві КАБ, а по Вовчанську вдарили з РСЗВ – Синєгубов

Місто Вовчанськ та село Вільхуватка Куп’янського району Харківської області зазнали ударів російських військових близько полудня 1 лютого. В обох випадках інформації щодо постраждалих немає.

Про це повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, по центру Вовчанська загарбники вдарили з РСЗВ. Там пошкоджений багатоквартирний будинок.

На Вільхуватку окупанти скинули щонайменше дві керовані авіабомби. Вони влучили по території сільгосппідприємства.