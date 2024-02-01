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На Куп’янщину скинули дві КАБ, а по Вовчанську вдарили з РСЗВ – Синєгубов

Події 15:23   01.02.2024
Олена Нагорна
На Куп’янщину скинули дві КАБ, а по Вовчанську вдарили з РСЗВ – Синєгубов

Місто Вовчанськ та село Вільхуватка Куп’янського району Харківської області зазнали ударів російських військових близько полудня 1 лютого. В обох випадках інформації щодо постраждалих немає.

Про це повідомляє в телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, по центру Вовчанська загарбники вдарили з РСЗВ. Там пошкоджений багатоквартирний будинок.

На Вільхуватку окупанти скинули щонайменше дві керовані авіабомби. Вони влучили по території сільгосппідприємства.

Читайте також: Удар КАБами по лікарні на Харківщині: відео з місця

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «На Куп’янщину скинули дві КАБ, а по Вовчанську вдарили з РСЗВ – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 15:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто Вовчанськ та село Вільхуватка Куп’янського району Харківської області зазнали ударів російських військових близько полудня 1 лютого.".