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Удар КАБами по лікарні на Харківщині: відео з місця

Події 10:50   01.02.2024
Оксана Горун
Удар КАБами по лікарні на Харківщині: відео з місця

Двоє людей постраждали внаслідок удару КАБами по лікарні у Великому Бурлуку, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“31 січня близько 21:45 збройні сили рф завдали авіаудар по території центральної лікарні у селищі Великий Бурлук Купʼянського району. Пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Евакуйовано 38 людей. Постраждали 69-річна жінка та 75-річний чоловік, від госпіталізації відмовились. Попередньо, ворог вдарив по селищу двома авіабомбами”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Досудові розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни. Також, за даними прокурорів, під ударами протягом доби було село Новоосинове Курилівської громади. Пошкоджені приватні будинки.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 10:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей постраждали внаслідок удару КАБами по лікарні у Великому Бурлуку, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури".