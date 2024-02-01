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Удар КАБами по больнице на Харьковщине: видео с места

Происшествия 10:50   01.02.2024
Оксана Горун
Удар КАБами по больнице на Харьковщине: видео с места

Два человека пострадали в результате удара КАБами по больнице в Великом Бурлуке, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«31 января около 21:45 вооруженные силы рф нанесли авиаудар по территории центральной больницы в поселке Великий Бурлук Купянского района. Поврежден фасад двухэтажного здания медучреждения, окна и крыша. Персонал и пациенты больницы успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги. Эвакуированы 38 человек. Пострадали 69-летняя женщина и 75-летний мужчина, от госпитализации отказались. Предварительно, враг ударил по поселку двумя авиабомбами», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны. Также, по данным прокуроров, под ударами в течение суток было село Новоосиново Куриловской громады. Повреждены частные дома.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 10:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека пострадали в результате удара КАБами по больнице в Великом Бурлуке, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры".