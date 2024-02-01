На Купянщину сбросили две КАБ, а по Волчанску ударили из РСЗО — Синегубов
Фото: ХОВА
Город Волчанск и село Ольховатка Купянского района Харьковской области подверглись ударам российских военных около полудня 1 февраля. В обоих случаях информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает в Telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, по центру Волчанска захватчики ударили из РСЗО. Там поврежден многоквартирный дом.
На Ольховатку оккупанты сбросили по меньшей мере две корректируемые авиабомбы. Они попали по территории сельхозпредприятия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вовчанск, КАБ, обстрелы, ольховатка, рсзо, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 15:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Волчанск и село Ольховатка Купянского района Харьковской области подверглись ударам российских военных около полудня 1 февраля.".