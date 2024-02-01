Атака «шахедів»: росіяни вдарили по нафтобазі у Харкові – Болвінов
Фото: Сергій Болвінов
Ввечері 31 січня, армія РФ БпЛА типу «Шахед» атакувала Харків. Два влучання зафіксували на території нафтобази, яка наразі не функціонує.
«Тут обійшлося без постраждалих, витоку палива не було», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 22:27. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно «шахеди». Після 23-ї години у Харкові було чутно вибухи. Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував, що безпілотники вдарили по інфраструктурі Основ’янського району, обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Болвінов, нефтебаза, поліція, удар, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 13:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 31 січня, армія РФ БпЛА типу «Шахед» атакувала Харків. Два влучання зафіксували на території нафтобази, яка наразі не функціонує.".