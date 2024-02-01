Атака «шахедов»: россияне ударили по нефтебазе в Харькове – Болвинов

Вечером 31 января армия РФ БпЛА типа «Шахед» атаковала Харьков. Два попадания зафиксировали на территории нефтебазы, которая сейчас не функционирует.

«Здесь обошлось без пострадавших, утечки топлива не было», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:27. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды». После 23 часов в Харькове были слышны взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что беспилотники ударили по инфраструктуре Основянского района, обошлось без пострадавших.