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Атака «шахедов»: россияне ударили по нефтебазе в Харькове – Болвинов

Происшествия 13:09   01.02.2024
Виктория Яковенко
Атака «шахедов»: россияне ударили по нефтебазе в Харькове – Болвинов Фото: Сергей Болвинов

Вечером 31 января армия РФ БпЛА типа «Шахед» атаковала Харьков. Два попадания зафиксировали на территории нефтебазы, которая сейчас не функционирует.

«Здесь обошлось без пострадавших, утечки топлива не было», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:27. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды». После 23 часов в Харькове были слышны взрывы.  Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что беспилотники ударили по инфраструктуре Основянского района, обошлось без пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 13:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 31 января армия РФ БпЛА типа «Шахед» атаковала Харьков. Два попадания зафиксировали на территории нефтебазы, которая сейчас не функционирует.".