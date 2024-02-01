Атака «шахедов»: россияне ударили по нефтебазе в Харькове – Болвинов
Фото: Сергей Болвинов
Вечером 31 января армия РФ БпЛА типа «Шахед» атаковала Харьков. Два попадания зафиксировали на территории нефтебазы, которая сейчас не функционирует.
«Здесь обошлось без пострадавших, утечки топлива не было», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:27. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды». После 23 часов в Харькове были слышны взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что беспилотники ударили по инфраструктуре Основянского района, обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, нефтебаза, полиция, удар, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 13:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 31 января армия РФ БпЛА типа «Шахед» атаковала Харьков. Два попадания зафиксировали на территории нефтебазы, которая сейчас не функционирует.".