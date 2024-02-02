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ЧП на реке в Харькове: человек провалился в ледяную воду

Общество 14:05   02.02.2024
Виктория Яковенко
ЧП на реке в Харькове: человек провалился в ледяную воду

В Харькове спасли человека, который провалился в ледяную воду.

ЧП произошло 1 февраля около 09:30 на реке Лопань вблизи парка «Мирский Гай» в Новобаварском районе, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

Их инспекторы и вытащили пострадавшего из воды на берег. В патруле рассказали, что человек упал в ледяную воду из-за опрометчивости и пренебрежения правилами безопасности пребывания на водоеме.

Пострадавшего передали соответствующим службам для оказания медицинской помощи.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 14:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасли человека, который провалился в ледяную воду.".