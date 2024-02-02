ЧП на реке в Харькове: человек провалился в ледяную воду

В Харькове спасли человека, который провалился в ледяную воду.

ЧП произошло 1 февраля около 09:30 на реке Лопань вблизи парка «Мирский Гай» в Новобаварском районе, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

Их инспекторы и вытащили пострадавшего из воды на берег. В патруле рассказали, что человек упал в ледяную воду из-за опрометчивости и пренебрежения правилами безопасности пребывания на водоеме.

Пострадавшего передали соответствующим службам для оказания медицинской помощи.