ЧП на реке в Харькове: человек провалился в ледяную воду
В Харькове спасли человека, который провалился в ледяную воду.
ЧП произошло 1 февраля около 09:30 на реке Лопань вблизи парка «Мирский Гай» в Новобаварском районе, сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.
Их инспекторы и вытащили пострадавшего из воды на берег. В патруле рассказали, что человек упал в ледяную воду из-за опрометчивости и пренебрежения правилами безопасности пребывания на водоеме.
Пострадавшего передали соответствующим службам для оказания медицинской помощи.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 14:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасли человека, который провалился в ледяную воду.".