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Водолазы на Харьковщине спасали провалившихся под лед и самих себя (видео)

Общество 18:30   17.01.2024
Елена Нагорная
Водолазы на Харьковщине спасали провалившихся под лед и самих себя (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Валковской громаде Харьковской области чрезвычайники, водолазы областной коммунальной службы и сотрудники полиции 17 января на местных водоемах тренировались спасать людей, провалившихся под лед.

Из-за переменчивой температуры на реках и озерах образуется неустойчивый ледяной покров, что представляет особую опасность для всех посетителей водоемов, отмечают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники демонстрировали свое снаряжение для спасения людей из ледяной воды. Также водолазы отработали технику самоспасения. Отдельно доставали из воды «ребенка», который катался на тюбинге и также провалился под лед.

«Сегодня мы рассказали правила поведения на воде, как оказать доврачебную помощь детям, как делать реанимацию, когда ребенка достали из воды, как его укутывать и как вызвать скорую помощь», — рассказал преподаватель учебного пункта АРЗ СП ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Белоножко.

Рыбакам напоминали, что безопасным является лед зеленого оттенка толщиной 7 — 12 сантиметров. Желательно соблюдать дистанцию от других посетителей водоема в 5 — 6 метров.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валковской громаде Харьковской области чрезвычайники, водолазы областной коммунальной службы и сотрудники полиции 17 января на местных водоемах тренировались спасать людей, провалившихся под лед.".