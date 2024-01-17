Водолазы на Харьковщине спасали провалившихся под лед и самих себя (видео)
В Валковской громаде Харьковской области чрезвычайники, водолазы областной коммунальной службы и сотрудники полиции 17 января на местных водоемах тренировались спасать людей, провалившихся под лед.
Из-за переменчивой температуры на реках и озерах образуется неустойчивый ледяной покров, что представляет особую опасность для всех посетителей водоемов, отмечают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники демонстрировали свое снаряжение для спасения людей из ледяной воды. Также водолазы отработали технику самоспасения. Отдельно доставали из воды «ребенка», который катался на тюбинге и также провалился под лед.
«Сегодня мы рассказали правила поведения на воде, как оказать доврачебную помощь детям, как делать реанимацию, когда ребенка достали из воды, как его укутывать и как вызвать скорую помощь», — рассказал преподаватель учебного пункта АРЗ СП ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Белоножко.
Рыбакам напоминали, что безопасным является лед зеленого оттенка толщиной 7 — 12 сантиметров. Желательно соблюдать дистанцию от других посетителей водоема в 5 — 6 метров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: валковская громада, ГСЧС, лед, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валковской громаде Харьковской области чрезвычайники, водолазы областной коммунальной службы и сотрудники полиции 17 января на местных водоемах тренировались спасать людей, провалившихся под лед.".