В воде — не более 10 секунд: харьковчанам напомнили правила крещенских купаний

На христианский праздник Крещение, который с этого года в Украине отмечают 6 января, принято массово купаться в водоемах и специально прорубленных прорубях.

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области напоминает основные правила безопасности:

— недопустимо купание в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей службы спасения «101» и медработников, а также купание детей без присмотра родителей или взрослых;

— не допускайте скопления людей возле проруби, особенно детей, поскольку есть угроза провалиться под лед;

— ни в коем случае нельзя нырять в воду. Заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно;

— зимнее плавание противопоказано людям с острыми и хроническими заболеваниями;

— чтобы купание было комфортным, с собой необходимо иметь купальник или плавки, полотенце и махровый халат, а также комплект сухой одежды;

— находиться в ледяной воде можно не более 10 секунд — трех погружений вполне достаточно;

— после купания нужно согреться — растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая;

— купание в ледяной воде под действием алкоголя категорически запрещается.

Напомним, что посещать пляжи на Крещение запретили в Балаклейской громаде. Такое же решение приняли в Чугуевской громаде.