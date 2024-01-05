В воде — не более 10 секунд: харьковчанам напомнили правила крещенских купаний
На христианский праздник Крещение, который с этого года в Украине отмечают 6 января, принято массово купаться в водоемах и специально прорубленных прорубях.
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области напоминает основные правила безопасности:
— недопустимо купание в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей службы спасения «101» и медработников, а также купание детей без присмотра родителей или взрослых;
— не допускайте скопления людей возле проруби, особенно детей, поскольку есть угроза провалиться под лед;
— ни в коем случае нельзя нырять в воду. Заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно;
— зимнее плавание противопоказано людям с острыми и хроническими заболеваниями;
— чтобы купание было комфортным, с собой необходимо иметь купальник или плавки, полотенце и махровый халат, а также комплект сухой одежды;
— находиться в ледяной воде можно не более 10 секунд — трех погружений вполне достаточно;
— после купания нужно согреться — растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая;
— купание в ледяной воде под действием алкоголя категорически запрещается.
Напомним, что посещать пляжи на Крещение запретили в Балаклейской громаде. Такое же решение приняли в Чугуевской громаде.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, крещение, купания, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 19:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На христианский праздник Крещение, который с этого года в Украине отмечают 6 января, принято массово купаться в водоемах и специально прорубленных прорубях.".