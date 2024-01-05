Крещение — 6 января: в городе на Харьковщине запретили нырять в ледяную воду
В этом году Крещение украинцы впервые будут отмечать 6 января. В Чугуеве на Харьковщине запретили в этот день посещать пляжи и берега водоемов и погружаться в ледяную воду.
Такое решение приняла местная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщают в громаде.
«В день Крещения Господня обычно жители нашей громады совершают обряд омовения в воде на местных пляжах. Но вооруженная агрессия против Украины несет угрозу жизни и здоровью населения, посещая пляжи, водоемы можно наткнуться на взрывоопасный предмет, к тому же вблизи водоемов нет укрытий», — отмечается в публикации.
Жителей громады призывают отложить все празднования и обряды до победы.
Ранее посещать пляжи на Крещение запретили в Балаклейской громаде.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, запрет, крещение, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Крещение — 6 января: в городе на Харьковщине запретили нырять в ледяную воду»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 15:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году Крещение украинцы впервые будут отмечать 6 января. В Чугуеве на Харьковщине запретили в этот день посещать пляжи и берега водоемов и погружаться в ледяную воду.".