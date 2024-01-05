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Крещение — 6 января: в городе на Харьковщине запретили нырять в ледяную воду

Общество 15:50   05.01.2024
Елена Нагорная
Крещение — 6 января: в городе на Харьковщине запретили нырять в ледяную воду

В этом году Крещение украинцы впервые будут отмечать 6 января. В Чугуеве на Харьковщине запретили в этот день посещать пляжи и берега водоемов и погружаться в ледяную воду.

Такое решение приняла местная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщают в громаде.

«В день Крещения Господня обычно жители нашей громады совершают обряд омовения в воде на местных пляжах. Но вооруженная агрессия против Украины несет угрозу жизни и здоровью населения, посещая пляжи, водоемы можно наткнуться на взрывоопасный предмет, к тому же вблизи водоемов нет укрытий», — отмечается в публикации.

Жителей громады призывают отложить все празднования и обряды до победы.

Ранее посещать пляжи на Крещение запретили в Балаклейской громаде.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 15:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году Крещение украинцы впервые будут отмечать 6 января. В Чугуеве на Харьковщине запретили в этот день посещать пляжи и берега водоемов и погружаться в ледяную воду.".