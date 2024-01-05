Водохреще – 6 січня: у місті на Харківщині заборонили пірнати у крижану воду
Цьогоріч Водохреще українці вперше відзначатимуть 6 січня. У Чугуєві на Харківщині заборонили в цей день відвідувати пляжі та береги водойм і занурюватись у крижану воду.
Таке рішення ухвалила місцева комісія з питань надзвичайних ситуацій, повідомляють у громаді.
“У день Хрещення Господнього зазвичай мешканці нашої громади здійснюють обряд омивання у воді на місцевих пляжах. Але збройна агресія проти України несе загрозу життю і здоров’ю населення, відвідуючи пляжі, водойми можна натрапити на вибухонебезпечний предмет, до того ж поблизу водойм немає укриттів“, – зазначається у публікації.
Жителів громади закликають відкласти усі святкування та обряди до перемоги.
Раніше відвідувати пляжі на Водохреща заборонили у Балаклійській громаді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, запрет, крещение, Харків, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 15:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цьогоріч Водохреще українці вперше відзначатимуть 6 січня. У Чугуєві на Харківщині заборонили в цей день відвідувати пляжі та береги водойм і занурюватись у крижану воду.".