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Водохреще – 6 січня: у місті на Харківщині заборонили пірнати у крижану воду

Суспільство 15:50   05.01.2024
Олена Нагорна
Водохреще – 6 січня: у місті на Харківщині заборонили пірнати у крижану воду

Цьогоріч Водохреще українці вперше відзначатимуть 6 січня. У Чугуєві на Харківщині заборонили в цей день відвідувати пляжі та береги водойм і занурюватись у крижану воду.

Таке рішення ухвалила місцева комісія з питань надзвичайних ситуацій, повідомляють у громаді.

У день Хрещення Господнього зазвичай мешканці нашої громади здійснюють обряд омивання у воді на місцевих пляжах. Але збройна агресія проти України несе загрозу життю і здоров’ю населення, відвідуючи пляжі, водойми можна натрапити на вибухонебезпечний предмет, до того ж поблизу водойм немає укриттів“, – зазначається у публікації.

Жителів громади закликають відкласти усі святкування та обряди до перемоги.

Раніше відвідувати пляжі на Водохреща заборонили у Балаклійській громаді.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 15:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цьогоріч Водохреще українці вперше відзначатимуть 6 січня. У Чугуєві на Харківщині заборонили в цей день відвідувати пляжі та береги водойм і занурюватись у крижану воду.".