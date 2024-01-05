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У воді – не більше 10 секунд: харків’янам нагадали правила водохресних купань

Суспільство 19:05   05.01.2024
Олена Нагорна
У воді – не більше 10 секунд: харків’янам нагадали правила водохресних купань

На християнське свято Водохреще, яке з цього року в Україні відзначають 6 січня, прийнято масово купатися у водоймах та спеціально прорубаних ополонках.

Пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області нагадує основні правила безпеки:

– неприпустиме купання у необладнаних для цього місцях, без присутності представників служби порятунку “101” та медпрацівників, а також купання дітей без нагляду батьків або дорослих;

– не допускайте скупчення людей біля ополонки, особливо дітей, оскільки є загроза провалитися під кригу;

– у жодному разі не можна пірнати у воду. Заходити в ополонку необхідно повільно та обережно;

– зимове плавання протипоказане людям з гострими та хронічними захворюваннями;

– щоб купання було комфортним, з собою необхідно мати купальник або плавки, рушник та махровий халат, а також комплект сухого одягу;

– перебувати у крижаній воді можна не більше ніж 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо;

– після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко переодягнутися в суху білизну та випити гарячого чаю;

– купання у крижаній воді під дією алкоголю категорично забороняється.

Нагадаємо, що відвідувати пляжі на Водохреща заборонили у Балаклійській громаді. Таке ж рішення ухвалили у Чугуївській громаді.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 19:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На християнське свято Водохреще, яке з цього року в Україні відзначають 6 січня, прийнято масово купатися у водоймах та спеціально прорубаних ополонках.".