У воді – не більше 10 секунд: харків’янам нагадали правила водохресних купань
На християнське свято Водохреще, яке з цього року в Україні відзначають 6 січня, прийнято масово купатися у водоймах та спеціально прорубаних ополонках.
Пресслужба ГУ ДСНС України у Харківській області нагадує основні правила безпеки:
– неприпустиме купання у необладнаних для цього місцях, без присутності представників служби порятунку “101” та медпрацівників, а також купання дітей без нагляду батьків або дорослих;
– не допускайте скупчення людей біля ополонки, особливо дітей, оскільки є загроза провалитися під кригу;
– у жодному разі не можна пірнати у воду. Заходити в ополонку необхідно повільно та обережно;
– зимове плавання протипоказане людям з гострими та хронічними захворюваннями;
– щоб купання було комфортним, з собою необхідно мати купальник або плавки, рушник та махровий халат, а також комплект сухого одягу;
– перебувати у крижаній воді можна не більше ніж 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо;
– після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко переодягнутися в суху білизну та випити гарячого чаю;
– купання у крижаній воді під дією алкоголю категорично забороняється.
Нагадаємо, що відвідувати пляжі на Водохреща заборонили у Балаклійській громаді. Таке ж рішення ухвалили у Чугуївській громаді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, крещение, купания, спасатели, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 19:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На християнське свято Водохреще, яке з цього року в Україні відзначають 6 січня, прийнято масово купатися у водоймах та спеціально прорубаних ополонках.".