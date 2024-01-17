Водолази на Харківщині рятували тих, хто провалився під лід, і самих себе

У Валківській громаді Харківської області надзвичайники, водолази обласної комунальної служби та співробітники поліції 17 січня на місцевих водоймах тренувалися рятувати людей, які провалилися під кригу.

Через мінливу температуру на річках та озерах утворюється нестійкий крижаний покрив, що становить особливу небезпеку для всіх відвідувачів водойм, зазначають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Надзвичайники демонстрували своє спорядження для порятунку людей із крижаної води. Також водолази відпрацювали техніку самопорятунку. Окремо діставали з води “дитину”, яка каталася на тюбінгу і також провалилася під кригу.

“Сьогодні ми розповіли правила поведінки на воді, як надати долікарську допомогу діткам, що робити реанімацію, коли дитину дістали з води, як її укутувати і як викликати швидку допомогу“, – розповів викладач навчального пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Білоножко.

Рибалкам нагадували, що небезпечним є лід зеленуватого відтінку товщиною 7 – 12 сантиметрів. Бажано дотримуватись дистанції від інших відвідувачів водойми у 5 – 6 метрів.