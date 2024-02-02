НП на річці у Харкові: людина провалилася у крижану воду

У Харкові врятували людину, яка провалилася у крижану воду.

НП сталася 1 лютого близько 09:30 на річці Лопань поблизу парку «Мирський Гай» у Новобаварському районі, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

Їхні інспектори і витягли постраждалого з води на берег. У патрулі розповіли, що людина впала у крижану воду через необачність та нехтування правилами безпеки перебування на водоймі.

Постраждалого передали відповідним службам для надання медичної допомоги.