Live
  • Пт 02.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

НП на річці у Харкові: людина провалилася у крижану воду

Суспільство 14:05   02.02.2024
Вікторія Яковенко
НП на річці у Харкові: людина провалилася у крижану воду

У Харкові врятували людину, яка провалилася у крижану воду.

НП сталася 1 лютого близько 09:30 на річці Лопань поблизу парку «Мирський Гай» у Новобаварському районі, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.

Їхні інспектори і витягли постраждалого з води на берег. У патрулі розповіли, що людина впала у крижану воду через необачність та нехтування правилами безпеки перебування на водоймі.

Постраждалого передали відповідним службам для надання медичної допомоги.

Читайте також: Водолази на Харківщині рятували тих, хто провалився під лід, і самих себе

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 2 лютого: бабак Тимко дав прогноз на весну (відео)
Головні новини Харкова 2 лютого: бабак Тимко дав прогноз на весну (відео)
02.02.2024, 14:09
НП на річці у Харкові: людина провалилася у крижану воду
НП на річці у Харкові: людина провалилася у крижану воду
02.02.2024, 14:05
«єВідновлення»: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії
«єВідновлення»: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії
02.02.2024, 13:36
Кримчанину, який воював на боці РФ на Харківщині, оголосили підозру
Кримчанину, який воював на боці РФ на Харківщині, оголосили підозру
02.02.2024, 13:12
На Харківщині прикордонники вкотре вдарили по розвідкомплексах РФ (відео)
На Харківщині прикордонники вкотре вдарили по розвідкомплексах РФ (відео)
02.02.2024, 12:42
Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною
Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною
02.02.2024, 07:37

Новини за темою:

15:04
Яка вода тече з кранів харків’ян – моніторинг комунальників
17:13
Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
11:01
Після ракетних ударів у Харкові 1 будинок без тепла, 2 без води й 6 без світла
19:00
У Харкові комунальники змінюють труби на Салтівці
12:14
Вночі жителі трьох районів Харкова матимуть проблеми з водою: подробиці

Ви читали новину: «НП на річці у Харкові: людина провалилася у крижану воду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 14:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові врятували людину, яка провалилася у крижану воду.".