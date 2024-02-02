НП на річці у Харкові: людина провалилася у крижану воду
У Харкові врятували людину, яка провалилася у крижану воду.
НП сталася 1 лютого близько 09:30 на річці Лопань поблизу парку «Мирський Гай» у Новобаварському районі, повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі.
Їхні інспектори і витягли постраждалого з води на берег. У патрулі розповіли, що людина впала у крижану воду через необачність та нехтування правилами безпеки перебування на водоймі.
Постраждалого передали відповідним службам для надання медичної допомоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 14:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові врятували людину, яка провалилася у крижану воду.".