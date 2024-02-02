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Ивановку на Харьковщине атаковали россияне и сбросили на село бомбы — Генштаб

Происшествия 19:27   02.02.2024
Оксана Якушко
Ивановку на Харьковщине атаковали россияне и сбросили на село бомбы — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении из артиллерийскии и минометов россияне обстреляли Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области.
Также оккупанты нанесли авиаудары у сел Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении из артиллерийскии и минометов россияне обстреляли Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".