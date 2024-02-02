Ивановку на Харьковщине атаковали россияне и сбросили на село бомбы — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении из артиллерийскии и минометов россияне обстреляли Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области.
Также оккупанты нанесли авиаудары у сел Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артилерія, Генштаб ЗСУ, ивановка, кисловка, миномет, Табаевка, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 19:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении из артиллерийскии и минометов россияне обстреляли Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".