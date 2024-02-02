Ивановку на Харьковщине атаковали россияне и сбросили на село бомбы — Генштаб

На Слобожанском направлении из артиллерийскии и минометов россияне обстреляли Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши защитники отбили 4 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

Также оккупанты нанесли авиаудары у сел Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.