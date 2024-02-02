Іванівку на Харківщині атакували росіяни та скинули на село бомби – Генштаб
На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
Також окупанти завдали авіаударів біля сіл Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, артилерія, Генштаб ЗСУ, ивановка, кисловка, миномет, Табаевка, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 19:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".