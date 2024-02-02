Куда на Харьковщине ударил «шахед» ночью — информация Синегубова
Один российский «шахед» из тех, которые ночью атаковали Украину все же ударил по Харьковской области.
«Около 2:30 в Изюмском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА. Предварительно – без пострадавших», — сообщил утром 2 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.
Воздушная тревога из-за «шахедов» звучала и в Харьковской области с 00:56 по 03:57. По данным Генштаба, Украину атаковали 25 беспилотников, 11 сбила ПВО.
Под артиллерийскими обстрелами в Харьковской области оказалось около 17 населенных пунктов, проинформировал начальник ХОВА. Авиаудары враг нанес в районах Колодезного, Синьковки и Песчаного.
«В 11:00 в г. Волчанск в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждено по меньшей мере четыре частных дома, хозяйственные здания, гаражи. В 12:55 в результате ударов тремя КАБами в с. Ольховатка Купянского района уничтожены здания и сооружения агропредприятия, повреждены девять частных домовладений, линии электросетей. Пострадавших нет», — дополнил картину Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, обстрелы, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один российский «шахед» из тех, которые ночью атаковали Украину все же ударил по Харьковской области".