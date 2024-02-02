Обломки ракеты Х-22 неожиданно нашли у трассы Киев — Харьков (фото)
В поле у трассы Киев — Харьков — Должанский на территории Коломакской громады (то есть по трассе — между Валками и Чутово) обнаружили обломки российской ракеты.
«Это часть вражеской российской ракеты Х-22, которая лежит посреди нашего поля. Почти миллион долларов. Головную часть неразорвавшейся ракеты нашли неподалеку от трассы Киев-Харьков-Довжанский. Это территория Коломакской громады. На месте уже работают следователи и взрывотехники. Остатки ракеты охраняет полиция, после осмотра их вывезут и обезвредят сотрудники ГСЧС. Как и когда это недешевое оружие оказалось в поле, будем еще выяснять», — сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Отметим, что информации о взрывах или ракетных атаках на территории Коломакской громады не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, новости Харькова, обломки, полиция, ракета;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поле у трассы Киев — Харьков — Должанский на территории Коломакской громады (то есть по трассе — между Валками и Чутово) обнаружили обломки российской ракеты".