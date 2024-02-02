Обломки ракеты Х-22 неожиданно нашли у трассы Киев — Харьков (фото)

В поле у трассы Киев — Харьков — Должанский на территории Коломакской громады (то есть по трассе — между Валками и Чутово) обнаружили обломки российской ракеты.

«Это часть вражеской российской ракеты Х-22, которая лежит посреди нашего поля. Почти миллион долларов. Головную часть неразорвавшейся ракеты нашли неподалеку от трассы Киев-Харьков-Довжанский. Это территория Коломакской громады. На месте уже работают следователи и взрывотехники. Остатки ракеты охраняет полиция, после осмотра их вывезут и обезвредят сотрудники ГСЧС. Как и когда это недешевое оружие оказалось в поле, будем еще выяснять», — сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Отметим, что информации о взрывах или ракетных атаках на территории Коломакской громады не было.