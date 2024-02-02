Уламки ракети Х-22 несподівано знайшли біля траси Київ – Харків (фото)

У полі біля траси Київ – Харків – Довжанський на території Коломацької громади (тобто по трасі – між Валками та Чутовим) виявили уламки російської ракети.

“Це – частина ворожої російської ракети Х-22, яка лежить посеред нашого поля. Майже мільйон доларів США. Головну частину нерозірваної ракети знайшли неподалік траси Київ – Харків – Довжанський. Це територія Коломацької громади, на місці вже працюють слідчі та вибухотехніки. Залишки ракети охороняє поліція, після огляду їх вивезуть та знешкодять працівники ДСНС.

Як та коли ця недешева зброя опинилася в полі, ще будемо з’ясовувати”, — повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначимо, що інформації про вибухи чи ракетні атаки на території Коломацької громади не було.