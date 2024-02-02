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Уламки ракети Х-22 несподівано знайшли біля траси Київ – Харків (фото)

Події 07:23   02.02.2024
Оксана Горун
Уламки ракети Х-22 несподівано знайшли біля траси Київ – Харків (фото)

У полі біля траси Київ – Харків – Довжанський на території Коломацької громади (тобто по трасі – між Валками та Чутовим) виявили уламки російської ракети.

“Це – частина ворожої російської ракети Х-22, яка лежить посеред нашого поля. Майже мільйон доларів США. Головну частину нерозірваної ракети знайшли неподалік траси Київ – Харків – Довжанський. Це територія Коломацької громади, на місці вже працюють слідчі та вибухотехніки. Залишки ракети охороняє поліція, після огляду їх вивезуть та знешкодять працівники ДСНС.
Як та коли ця недешева зброя опинилася в полі, ще будемо з’ясовувати”, — повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначимо, що інформації про вибухи чи ракетні атаки на території Коломацької громади не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 07:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У полі біля траси Київ – Харків – Довжанський на території Коломацької громади (тобто по трасі – між Валками та Чутовим) виявили уламки російської ракети".