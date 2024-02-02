Куди на Харківщині вдарив “шахед” уночі – інформація Синєгубова
Один російський “шахед” з тих, які вночі атакували Україну, усе ж таки вдарив по Харківській області.
“Близько 2:30 в Ізюмському районі зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Попередньо – без постраждалих”, – повідомив вранці 2 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Повітряна тривога через “шахеди” лунала й на Харківщині з 00:56 по 03:57. За даними Генштабу, Україну атакували 25 безпілотників, 11 збила ППО.
Під артилерійськими обстрілами в Харківській області опинилося близько 17 населених пунктів, проінформував начальник ХОВА. Авіаудари ворог завдав у районах Колодязного, Синьківки та Піщаного.
“Об 11:00 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, господарчі будівлі, гаражі. О 12:55 внаслідок ударів трьома КАБами у с. Вільхуватка Куп’янського району знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено дев’ять приватних домоволодінь, лінії електромереж. Постраждалих немає“, – доповнив картину Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, новини Харкова, обстріли, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 08:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один російський “шахед” з тих, які вночі атакували Україну, усе ж таки вдарив по Харківській області".