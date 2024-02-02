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Головні новини Харкова 2 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:45   02.02.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 2 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:45

Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною

“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено”, – поінформували в ГШ.

Російські окупанти за добу завдали авіаударів по Вовчанську, Вільхуватці, Колодязному, Синьківці та Піщаному й провели п’ять атак у районі Іванівки на Харківщині. Атаки відбили сили оборони.

07:09

Вночі на Харківщині була тривала тривога через загрозу “шахедів”

Повітряна тривога вночі була оголошена з 00:56 до 03:57. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу атаки російських “шахедів”.

Групи безпілотників почали з’являтись над територією України ще з 22:30. Вони залітали з півдня до центру й далі рухалися на північ і північний схід країни. Над територією Харківської області БПЛА кружляли протягом більш ніж двох годин – про них попереджали о 01:59 та 02:58. Причому востаннє – вже про один “шахед”, а не групу. Харкова (якщо саме обласний центр був ціллю) безпілотник не досяг. Обійшлося без вибухів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 07:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".