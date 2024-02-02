“Шахедами” били по “Шебелинці” на Харківщині – поліція

Два удари “шахедами” прийшлися по території газопереробного підприємства, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Попередньо два обстріли “Шахедами” в с. Андріївка на Ізюмщині. Там розташоване Шебелинське відділення з перероблення газового конденсату і нафти. Влучили у двоповерхову будівлю на території. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, витоку палива немає”, — поінформував Болвінов.

Нагадаємо, повітряна тривога через “шахеди” лунала в Харківській області з 00:56 по 03:57. За даними Генштабу, Україну атакували 25 безпілотників, 11 збила ППО. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 2 лютого повідомив: близько 2:30 в Ізюмському районі зафіксовано влучання ворожого БПЛА.