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“Шахедами” били по “Шебелинці” на Харківщині – поліція

Події 09:49   02.02.2024
Оксана Горун
“Шахедами” били по “Шебелинці” на Харківщині – поліція

Два удари “шахедами” прийшлися по території газопереробного підприємства, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Попередньо два обстріли “Шахедами” в с. Андріївка на Ізюмщині. Там розташоване Шебелинське відділення з перероблення газового конденсату і нафти. Влучили у двоповерхову будівлю на території. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, витоку палива немає”, — поінформував Болвінов.

Нагадаємо, повітряна тривога через “шахеди” лунала в Харківській області  з 00:56 по 03:57. За даними Генштабу, Україну атакували 25 безпілотників, 11 збила ППО. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 2 лютого повідомив: близько 2:30 в Ізюмському районі зафіксовано влучання ворожого БПЛА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 09:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два удари “шахедами” прийшлися по території газопереробного підприємства, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов".