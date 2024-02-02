“Шахедами” били по “Шебелинці” на Харківщині – поліція
Два удари “шахедами” прийшлися по території газопереробного підприємства, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
“Попередньо два обстріли “Шахедами” в с. Андріївка на Ізюмщині. Там розташоване Шебелинське відділення з перероблення газового конденсату і нафти. Влучили у двоповерхову будівлю на території. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, витоку палива немає”, — поінформував Болвінов.
Нагадаємо, повітряна тривога через “шахеди” лунала в Харківській області з 00:56 по 03:57. За даними Генштабу, Україну атакували 25 безпілотників, 11 збила ППО. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 2 лютого повідомив: близько 2:30 в Ізюмському районі зафіксовано влучання ворожого БПЛА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, Болвінов, новини Харкова, поліція, прилет;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 09:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два удари “шахедами” прийшлися по території газопереробного підприємства, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов".