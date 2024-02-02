«Шахедами» били по «Шебелинке» на Харьковщине — полиция

Два удара «шахедами» пришлись по территории газоперерабатывающего предприятия, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Предварительно два обстрела «Шахедами» в с. Андреевка в Изюмском районе. Там расположено Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти. Попали в двухэтажное здание на территории. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, утечки топлива нет», — проинформировал Болвинов.

Напомним, воздушная тревога из-за «шахедов» звучала в Харьковской области с 00:56 по 03:57. По данным Генштаба, Украину атаковали 25 беспилотников, 11 сбила ПВО. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 2 февраля сообщил: около 2:30 в Изюмском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА.