«Шахедами» били по «Шебелинке» на Харьковщине — полиция
Два удара «шахедами» пришлись по территории газоперерабатывающего предприятия, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Предварительно два обстрела «Шахедами» в с. Андреевка в Изюмском районе. Там расположено Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти. Попали в двухэтажное здание на территории. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, утечки топлива нет», — проинформировал Болвинов.
Напомним, воздушная тревога из-за «шахедов» звучала в Харьковской области с 00:56 по 03:57. По данным Генштаба, Украину атаковали 25 беспилотников, 11 сбила ПВО. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 2 февраля сообщил: около 2:30 в Изюмском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА.
Читайте также: Обломки ракеты Х-22 неожиданно нашли у трассы Киев — Харьков (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, Болвинов, новости Харькова, полиция, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Шахедами» били по «Шебелинке» на Харьковщине — полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 09:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два удара «шахедами» пришлись по территории газоперерабатывающего предприятия, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов".