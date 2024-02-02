Пошкоджений вольєр зелених мартишок відновили в харківському екопарку (відео)

Павільйон зелених мартишок у харківському екопарку, який пошкодили росіяни, відремонтували. Одна з тварин вже стала мамою після повернення додому.

«Черговими щасливчиками, які повернулися до свого власного дому, стали зелені мартишки. Цим вихідцям зі Східної Африки для комфортного життя потрібні спеціальні умови, тому вони дуже раді повернутися до свого відновленого павільйону», – зазначили у пресслужбі екопарку.

Там додали, що павільйон ретельно реконструювали: залагодили всі ушкодження, вставили нове скло та обладнали всім необхідним.