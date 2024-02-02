У Харкові повернули світло у багатоповерхівку, постраждалу від удару (фото)

Енергетики заживили багатоквартирний будинок на вулиці Бакуліна, який постраждав від ракетного удару РФ 2 січня.

Як розповіли в АТ «Харківобленерго», епіцентр вибуху знаходився в 20-ти метрах від місцевої трансформаторної підстанції, внаслідок чого вона була значно пошкоджена. Без світла залишилися понад 100 побутових та 17 юридичних споживачів.

«Ми виконали демонтаж знищеного електричного обладнання, розібрали залишки будівельної частини об’єкта та встановили на місці тимчасову комплектну трансформаторну підстанцію. Як тільки внутрішньобудинкові мережі було приведено до ладу, ми подали напругу на щитову житлового будинку. Також були заживлені юридичні абоненти», – розповіли енергетики.