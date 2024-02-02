Live
  • Пт 02.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

У Харкові повернули світло у багатоповерхівку, постраждалу від удару (фото)

Суспільство 12:14   02.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові повернули світло у багатоповерхівку, постраждалу від удару (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики заживили багатоквартирний будинок на вулиці Бакуліна, який постраждав від ракетного удару РФ 2 січня.  

Як розповіли в АТ «Харківобленерго», епіцентр вибуху знаходився в 20-ти метрах від місцевої трансформаторної підстанції, внаслідок чого вона була значно пошкоджена. Без світла залишилися понад 100 побутових та 17 юридичних споживачів.

«Ми виконали демонтаж знищеного електричного обладнання, розібрали залишки будівельної частини об’єкта та встановили на місці тимчасову комплектну трансформаторну підстанцію. Як тільки внутрішньобудинкові мережі було приведено до ладу, ми подали напругу на щитову житлового будинку. Також були заживлені юридичні абоненти», – розповіли енергетики.

02

03

04
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: Дім на Бакуліна в Харкові, що залишився без даху, майже законсервували (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 2 лютого: бабак Тимко дав прогноз на весну (відео)
Головні новини Харкова 2 лютого: бабак Тимко дав прогноз на весну (відео)
02.02.2024, 12:24
У Харкові повернули світло у багатоповерхівку, постраждалу від удару (фото)
У Харкові повернули світло у багатоповерхівку, постраждалу від удару (фото)
02.02.2024, 12:14
Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною
Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною
02.02.2024, 07:37
Харківська художниця Морозюк сховала свої квартири, які ДБР арештувала – ЗМІ
Харківська художниця Морозюк сховала свої квартири, які ДБР арештувала – ЗМІ
01.02.2024, 20:22
Мокрий сніг. Якою буде погода 2 лютого у Харкові та області
Мокрий сніг. Якою буде погода 2 лютого у Харкові та області
01.02.2024, 21:40
Сьогодні 2 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 лютого: яке свято та день в історії
02.02.2024, 06:00

Новини за темою:

13:40
Дім на Бакуліна в Харкові, що залишився без даху, майже законсервували (фото)
18:12
Дім на Бакуліна в Харкові, що лишився без даху, почали накривати тентом (фото)

Ви читали новину: «У Харкові повернули світло у багатоповерхівку, постраждалу від удару (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили багатоквартирний будинок на вулиці Бакуліна, який постраждав від ракетного удару РФ 2 січня.  ".